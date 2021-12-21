Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününün devreye alındığı belirtildi.

-Şirketlere stopaj müjdesi

-Yeni mevduat sistemi



Ekonomideki son gelişmeleri Ekonomist Nejat Özonay, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/rVWiWpfNMS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 21, 2021

Buna göre, ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Merkez Bankası USD döviz alış kuru yayınlayacak

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

Vadeden önce para çekilmesi durumunda faiz hakkı ortadan kalkacak

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Öte yandan söz konusu ürünün katılım Bankacılığında uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.