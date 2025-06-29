Kur Korumalı Mevduat'ta sona yaklaşıldı

Uygulanan para politikaları meyvelerini veriyor. Kur korumalı mevduattan çıkış süreci adım adım ilerliyor. Ekonomi yönetimi, bu stratejiyi 93 haftadır kesintisiz sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KKM'den çıkış önemli bir hedefti. Belki hatırlarsınız Ağustos 2023’te zirveyi buldu. Türkiye’nin önündeki bir koşullu yükümlülüğü ortadan kaldırıyoruz. Yakında da zaten bu uygulamaya son vereceğiz." dedi.

Ağustos 2023’te 3 trilyon 400 milyar lira olan KKM stoku bugün 600 milyar lira seviyesinin altına indi. Bu düşüş, Türk lirasına olan güvenin yeniden tesis edildiğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu süreç, enflasyonda düşüş hedefiyle de uyumlu şekilde ilerliyor.

KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26’dan yüzde 2,6’lara kadar düştü. Beklentiler bu payın daha da azalması ve hesapların yıl sonuna kadar tamamen sıfırlanması yönünde.

Kur Korumalı Mevduat tarihe karışacak

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Harun Türker, TRT Haber'e konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

Kur korumalı mevduat bir makro ihtiyati önlem olarak kullanılmaya başladı. 2022 ağustos ayında maksimuma ulaşan mevduat bakiyesi 2023 yılının ikinci yarısından itibaren ise azalmaya başladı. Yaklaşık 2 yıldır da bu bakiyenin azalış eğiliminde olduğu da güçlü bir trend var. KKM'nin azalması aslında Türk lirasına olan güveni gösteriyor, dezenflasyon sürecine yeni uygulanan para politikası bileşimine güveni gösteriyor. Türk lirasına güven arttıkça da kur korumalı mevduat bakiyesinin azaldığını görüyoruz.

Yılın başında merkez bankası bu yıl içerisinde sonlanabileceğini söyledi. Sürecin hızlanmasıyla kur korumalı mevduat bakiyesinin sıfırlanmasını görebiliriz.

