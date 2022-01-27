Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda konuştu.

Oktay, konuşmasında şunları kaydetti;

Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur.

Ayrıntılar gelecek...