Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kur korumalı mevduat büyüklüğü 209 milyar liraya ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur korumalı sisteme ilişkin, "Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda konuştu.
Oktay, konuşmasında şunları kaydetti;
Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Dolar Euro Fuat Oktay
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