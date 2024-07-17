Az Bulutlu 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.07.2024 10:16

Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı

Konut Fiyat Endeksi, Mayıs 2024’te aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 45 arttı.

Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mayıs 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 1273,5 oldu.

KFE, mayısta yıllık bazda yüzde 45 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,9 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul için yüzde 1,1, Ankara için yüzde 2,4 ve İzmir için yüzde 2,6 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 35,3, Ankara'da yüzde 53,9, İzmir'de yüzde 44,2 yükseldi.

ETİKETLER
Merkez Bankası Konut
Sıradaki Haber
Türkiye'de haziranda 79 bin 313 konut satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
AP'deki aşırı sağcı yeni gruptan, güvenoyu yoklaması öncesinde von der Leyen'e yolsuzluk suçlaması
12:41
Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi istişarelerini askıya aldı
12:42
Paris Belediye Başkanı, kirliliğiyle gündeme gelen Sen Nehri'nde yüzdü
12:37
Atina'daki tarihi Akropolis aşırı sıcak nedeniyle bir süreliğine ziyarete kapatıldı
12:40
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu
12:35
WSJ: Musk, Trump destekçisi gruba ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor
Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanın tespitinde yeni bir anıtsal mekana ulaşıldı
Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanın tespitinde yeni bir anıtsal mekana ulaşıldı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ