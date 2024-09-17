Konut Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 146,4 oldu.

KFE, ağustosta yıllık yüzde 34,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 11,6 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 5,5, Ankara'da yüzde 4,3 ve İzmir'de yüzde 2 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 27,1, Ankara'da yüzde 35,6 ve İzmir’de yüzde 32,4 yükseldi.