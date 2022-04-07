Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yapan Kocaeli, Türkiye'nin bu yıl için belirlenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefine en güçlü katkıyı veren iller arasında yer alıyor.

Kocaeli ocak-mart döneminde İstanbul'un ardından en fazla ihracat yapan il oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 767 milyon 682 bin dolar olan kentin ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26 artarak 4 milyar 755 milyon 908 bin dolara ulaştı.

İhracatın lokomotifi otomotiv sektörü

Otomotiv sektörü, 1 milyar 863 milyon 136 bin dolarla kentin ihracatında ilk sırayı aldı. İkinci sıradaki kimya sektörünün ihracatı 1 milyar 407 milyon 723 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Çelik endüstrisi 408 milyon 705 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bunu 345 milyon 8 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 212 milyon 908 bin dolarla elektrik elektronik sektörü takip etti.

Lider ihraç pazarı İngiltere

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den, yılın ilk çeyreğinde dünyanın dört bir yanındaki 170 ülke ve özerk bölge ile 13 serbest bölgeye sevkiyat yapıldı.

Yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar İngiltere oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6'lık artışla 532 milyon 246 bin dolara yükseldi.