Kırsal kalkınma projelerine ilave hibe desteği

Tarım ve Orman Bakarın İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) projelerinin bulunduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da yatırım süreci devam eden projelere 220 milyon liralık ilave hibe ödemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, açıklamasında şunları kaydetti;

6 şubat depremlerinden etkilenen, IPARD projelerinin bulunduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya illerimizde yatırım süreci devam eden projelere ilave hibe desteği sağlanacak. 207 projenin 490 milyon TL olan toplam hibe desteği 710 milyon TL’ye yükseltilecek. Hayırlı olsun.