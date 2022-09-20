Kira uyuşmazlıkları, kat mülkiyetindeki anlaşmazlıklar. Kiracılar ve ev sahipleri, yaşanan sorunları kurumlara iletti. Ticaret Bakanlığı'ndan Meclis'e, Tüketici derneklerinden CİMER'e yüzlerce şikayet yağdı. Gelen dilekçeler tek tek incelendi.

Sorunların çözümü için yeni dönemde önemli bir adım atılacak. Arabuluculuk sistemi daha etkin hale getirilecek.

Yasal düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kira artışları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilaflar ara buluculuğun konusu haline getirilecek. Bu konulardaki anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden kısa sürede çözüme kavuşturulması sağlanacak. Böylece yargının yükü hafifleyecek.

Hazırlanan düzenlemenin ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Düzenleme yasalaştığında uyuşmazlık konuları önce ara bulucunun önüne gidecek. Çözülemediği durumlarda konu mahkemeye taşınabilecek. Doğrudan mahkemeye gidilmesi halinde davalar reddedilecek.