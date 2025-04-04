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Ekonomi
AA 04.04.2025 16:09

Kimya sektöründen 2,7 milyar dolarlık ihracat

Kimya sektörü mart ayında 2,7 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

Kimya sektöründen 2,7 milyar dolarlık ihracat
[Fotograf: AA]

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı mart ayında yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolar olurken, kimya sektörü 2,7 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek mart ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün üç aylık ihracatı ise 7,5 milyar doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz mart ayında 2,7 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Böylece mart ayında diğer sektörler arasında en çok ihracat yapan ikinci sektör konumumuzu sürdürmeyi başardık. Ocak-mart dönemi olarak üç aylık ihracatımız ise 7,5 milyar doları aştı." değerlendirmesini yaptı.

Yıl sonu hedefine ulaşabilmek için ihracatı daha fazla artırmak gerektiğini vurgulayan Pelister, İKMİB olarak fuar milli katılım organizasyonları, sektörel ticaret heyetleri, UR-GE organizasyonlarıyla ihracatçıları desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Pelister, kimya sektörü için önemli hedef pazarlar arasında yer alan ABD ile yeni bir döneme girdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni açıklanan gümrük tarifelerinde durumu ülkemiz lehine çevirebilmek için sadece ABD ile değil AB başta olmak üzere ihraç pazarlarımızın tamamında ticaret diyaloğumuzu artırmaya odaklanmalıyız. Diğer yandan büyük emek ve uğraşlar sonucu hayata geçirdiğimiz Kimya Teknoloji Merkezimiz faaliyete başladı. Sektördeki firmalarımızın AR-GE, test ve analiz hizmetleri, sertifikasyon, danışmanlık gibi konularda Kimya Teknoloji Merkezimizden maksimum düzeyde faydalanmalarını arzu ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek, güçlü bir ekonomi için kimya sektörünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Plastikten boyaya, kozmetikten eczacılık ürünlerine, kauçuktan organik ve anorganik kimyasallara kadar 16 alt sektörümüzle beraber üretmeye, istihdama ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

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