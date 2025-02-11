Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetinin gerekleri, coğrafi şartlar, deniz trafiği yoğunluğu, uğrak yapan gemilerin tip, boyut ve tonajları, elleçlenen yük miktarı ve özellikleri, özel güvenlik bölgeleri ile hizmetlerin emniyetli, etkin ve sürekliliği ve sürdürülebilirliği gözetilerek belirlenen bölgesel hizmet sahaları ile bu sahalarda sağlanması gereken asgari römorkör sayı ve çeki gücü ile kılavuz kaptan sayısı gibi bilgilere yönetmelikte yer verildi.

Bakanlık, bölgesel hizmet sahalarında verilecek kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetlerini 20 yılı geçmemek üzere devredebilecek. Bu devir, işletme hakkının verilmesi yöntemi kullanılarak ihaleyle yapılacak. İhale her bir bölgesel hizmet sahası ve hizmet için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

İhalelere ortak girişim grubu olarak katılım sağlanabilecek ancak konsorsiyum şeklinde katılım olamayacak.

Liman tesisleri tarafından verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında liman tesisi işleten teşebbüsler dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, yönetmelikte ifade edilen şartları karşılamaları kaydıyla, işlettikleri liman tesisine yönelik kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini kendileri verebilecek.

Kamu yararına görev alma zorunluluğu

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ilgili kanunlar, taahhütname veya sözleşmede belirlenen şartlara uygun olarak, mücbir sebep halleri olmadıkça, 7 gün 24 saat esasına göre kamu yararı ve sorumluluğuyla yürütülecek.

Kılavuzluk veya römorkörcülük hizmeti verenler, görev yapmakta oldukları deniz alanlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün veya ilgili liman başkanlığının talimatları doğrultusunda, can kurtarmaya yönelik arama-kurtarma, deniz kirliliği, yangın, kurtarma-yardım gibi acil durumlarda gerekli müdahaleyi yapmak ve kamu yararına görev alacak.

Öte yandan, 8 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.