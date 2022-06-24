Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de sulu tarım ile Türkiye ekonomisine 2 milyar 150 milyon lira katkı sağlanacak
[Fotoğraf: AA]
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Kayseri'de sulu tarım ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlanacağını söyledi.
Akca, yazılı açıklamasında, 14 Nisan'da başlayan sulama sezonunda kentte toplam 695 bin 130 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile bu yılın birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 2 milyar 150 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
Çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Akca, şöyle konuştu:
"DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."
Etiketler: Kayseri
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