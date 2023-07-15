Kavurucu sıcaklık elektrik tüketiminde rekoru getirdi

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, Türkiye'de dün 1 milyon 77 bin 63​​​​​​​ megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 13 Temmuz'daki 1 milyon 58 bin 962 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 34 bin 625 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 51 bin 588 megavatsaatle 16.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 67 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi.

Söz konusu üretimin yüzde 23,7'si doğal gaz, yüzde 22,4'ü ithal kömür ve yüzde 16,3'ü barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.

Dün 6 bin 413 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 112 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.