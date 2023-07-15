Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.07.2023 10:33

Kavurucu sıcaklık elektrik tüketiminde rekoru getirdi

Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 1 milyon 77 bin 63 megavatsaatle günlük bazda yeni rekor kırıldı.

Kavurucu sıcaklık elektrik tüketiminde rekoru getirdi

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, Türkiye'de dün 1 milyon 77 bin 63​​​​​​​ megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 13 Temmuz'daki 1 milyon 58 bin 962 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 34 bin 625 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 51 bin 588 megavatsaatle 16.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 67 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi.

Söz konusu üretimin yüzde 23,7'si doğal gaz, yüzde 22,4'ü ithal kömür ve yüzde 16,3'ü barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.

Dün 6 bin 413 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 112 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

ETİKETLER
Elektrik Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
"Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi"ne 295 bine yakın esnaf katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
DEİK, Erdoğan'ın körfez turunda, 200 iş insanıyla çıkarma yapacak
11:55
TMSF'ye devredilen şirketlerin bilançosu katlanarak artıyor
11:50
Bakan Fidan: Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz
11:43
FETÖ'nün ABD'deki okul ağı en büyük finans kaynaklarından
11:30
Darbecilerin İstanbul'daki hedefleri arasında TRT de vardı
11:41
15 Temmuz Kahramanları: Hainler Celalettin İbiş'i sırtından vurdu
Erzincan’da daha önce görülmemiş kiraz rekoltesi
Erzincan’da daha önce görülmemiş kiraz rekoltesi
FOTO FOKUS
Tarihinde ilk kez bombalandı: Gazi Meclis...
Tarihinde ilk kez bombalandı: Gazi Meclis...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ