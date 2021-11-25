Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden (TKBB) yapılan açıklamaya göre, “Katılım Bankacılığı Dijital Araştırma Raporu” sektörde yol haritası olması gayesi ile hazırlandı.

Bu kapsamda küresel ve yerel düzeyde bankalar, neo-bankalar ve fintekler ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca farklı demografik ve sosyoekonomik profillere sahip 2246 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anket çalışması yapıldı.

Dijital strateji bileşenleri oluşturuldu

Raporda dijital strateji bileşenleri oluşturuldu ve katılım bankacılığının kısa ve orta vadeli dönemde alması gereken temel dijital inisiyatifler belirlendi. Bu alanlardaki çalışmaları da hayata geçirmek üzere planlamalar yapılmaya başlandı.

Dijital Müşteri Kazanımına Yönelik Modellerin Oluşturulması, Segment Odaklı Ekosistem İşbirliklerinin Hayata Geçirilmesi, Açık Bankacılık Modellerine Yönelik Teknolojik Alt Yapıların Oluşturulması, Dijital Okuryazarlığın Artırılması, Kurum İçi/ Kurum Dışı Çevik Organizasyon Yapılarının Oluşturulması, Dijital Bankacılık Yetkinliklerinin Geliştirmesi ile ilgili aksiyon önerileriyle birlikte pazar araştırmasının sonuçları raporda sunuldu.