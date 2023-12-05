Katar'la ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine olan bağlılığın ortaya konulduğunu aktaran Bolat, "Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023 Fuarı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğini yaptığı Türk pavilyonunu ziyaret etmişlerdir. Katar Emiri Şeyh Tamim ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında, TEPA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.