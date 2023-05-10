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Ekonomi
AA 10.05.2023 10:53

Karadeniz'in yeşil altınında sezon başladı

ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay sezonunun bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Karadeniz'in yeşil altınında sezon başladı
[Fotograf: AA]

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay hasadında geçen yıl olduğu gibi hava şartlarından kaynaklı bir gecikme olduğu belirtildi.

Doğu Karadeniz'in yeşil altını yaş çayda sezonun bugün itibarıyla açıldığı ifade edilen açıklamada, üreticilerden, olgunlaşmış yaş çayların hasadının yapılıp teslim edilmesi, ürünün hasat edilip bekletilmemesi istendi.

Açıklamada, çayın kalitesinin bahçeden başladığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Her türlü ot, kuru yaprak ve çöplerden arındırılmış çay hasadı yapmamız ve kaliteden ödün vermememiz gerekir. Unutulmamalı ki uygunsuz her hasat, kalitesiz bir bahçe çocuklarımızın yarınlarını bugünden yok etmektir. Gelecek nesillere daha sürdürülebilir, sağlıklı, verimli çay ve çay bahçeleri bırakmanın şimdiden yapılacak çalışmalarla olacağının bilinmesini istirham ediyoruz."

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