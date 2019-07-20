Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen misafirlerin geçtiğimiz hafta oluşturduğu yoğunluğun, görevlendirilen personel ve web sayfasından yapılan gümrük kapılarına ait görüntü paylaşımı sayesinde hızla eritildiğini söyledi.

Pekcan, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2019 yılı gurbetçi sezonu için aldığımız yeni tedbirler sayesinde 1-18 Temmuz tarihleri arasında geçen yıl aynı döneme göre ilave yaklaşık 6 bin aracın daha hızla geçişi sağlandı" dedi.

Kaynak: AA