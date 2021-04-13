Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısına gelen araçlar için yapılan analizde, riskli görülen bir tırla ilgili elde edilen bilgiler, kontrol edilmesi amacıyla Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı.

İletilen bilgiler ışığında gerekli önlemler alındı ve şüpheli tır gümrük sahasına girişinden itibaren gözetim altına tutuldu.

X-ray taramasına sevk edilen tırın çekicisinin tavan bölmesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Dedektör köpeklerle yapılan aramada, bölmeye gizlenmiş bir çuvalın içerisinde siyah renkte 20 paket tespit edildi.

Paketlerde toplam 52 kilogram ağırlığında 208 bin 872 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yaklaşık 12 milyon 500 bin lira değerindeki uyuşturucu hap ile birlikte bunların naklinde kullanılan tıra el konulurken; olayla ilişkili olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.