Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 78 seviyesinde
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78 seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1747 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği duyuruldu.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 78'e düştü.
Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,3 puan düşüşle yüzde 77,5'e indi.
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