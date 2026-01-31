Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde teknik ve sağlık şartları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kurallarına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, organik yumurta ve et üretimi yapan kanatlı işletmeleri dahil, gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın yetiştiriciliği yapılan ticari etlik ve ticari yumurtacı kanatlı işletmelerinin sahip olması gereken teknik ve sağlık şartlarıyla biyogüvenlik kuralları belirlendi.

Buna göre 350 ve üzeri yumurtacı tavuk, 500 ve üzeri etlik tavuk, 200 ve üzeri hindi, ördek, kaz ve bıldırcınla 20 ve üzeri devekuşu yetiştiriciliğinin yapıldığı kanatlı işletmeler tebliğ kapsamında olacak.

Yeni açılacak işletmelere Bakanlık veri sistemi üzerinden işletme numarası verilmeden önce bu tebliğ kapsamında denetim yapılacak, uygun bulunan işletmelerin faaliyete geçmesine izin verilecek.

İşletmenin sınırları her türlü hayvan girişini engelleyecek şekilde, en az 150 santimetre yüksekliğinde sağlam tel örgü ya da çitle çevrilecek. Tel örgü veya çit, yer seviyesinden en az 50 santimetre duvarla desteklenerek kemirgen ve diğer hayvan girişlerini önleyecek şekilde tasarlanacak.

Açık sistem ticari işletmelerde kanatlı hayvanların gezinti alanının etrafı tel veya çitle, üzeri ise yabani hayatla teması kesecek şekilde tel veya ağ gibi başka bir yapı malzemesiyle kapatılacak.

Çift kademeli giriş şartı

Ölen hayvanların imhası için işletme kapasitesine uygun büyüklükte bir ölü imha çukuru ya da yakma fırını bulunacak.

İşletmelerde yumurta, yem, altlık olarak kullanılacak malzeme, gübreler veya diğer materyallerin taşınması ve depolanmasında tahta palet veya dezenfeksiyona uygun olmayan malzeme kullanılmayacak.

Yem ünitesinin kapısı doğrudan yem üretim bölümüne açılmayacak, çift kademeli girişler mevcut olacak. Yabani kuş ve kemirgenlerin içeriye girmemeleri için gerekli önlemler alınacak.

İşletme alanında yetiştirilen türün haricinde kanatlı hayvan, av hayvanı, arı kovanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, tek tırnaklı hayvanlarla kedi ve köpek gibi diğer hayvanlar bulunamayacak. Güvenlik açısından köpek bulunacaksa her giriş kapısı için 2 adetle sınırlı ve sürekli bağlı olmak koşuluyla bulundurulmasına izin verilecek.

Biyogüvenlik planı hazırlanacak

Farklı türdeki hayvanlar aynı işletmede bulundurulmayacak. Aynı kümeste bulunan hayvanların yaş aralığı en fazla 7 gün olacak ve bir kümese en fazla birbirini takip eden 7 gün boyunca hayvan girişine izin verilecek.

Aynı işletme içinde hem ticari etlik hem de ticari yumurtacı kanatlı sürüler bulundurulmayacak.

Ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmeleri, biyogüvenlik tedbirlerinin sistematik ve sürdürülebilir şekilde uygulanabilmesi için kendi işletmelerine özel bir biyogüvenlik planı hazırlanacak.

Biyogüvenlik planı, ilk kez hazırlandığında il/ilçe müdürlüğü veteriner hekimi tarafından uygunluk açısından kontrol edilecek ve onaylanacak.

Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla Bakanlık veri sistemine kayıtlı olan işletmeler, en az 150 santimetre yüksekliğinde sağlam tel örgü ya da çitle çevrilme ve yer seviyesinden en az 50 santimetre duvarla desteklenme, tahta palet kullanılmaması ve çift kademeli giriş yükümlülüklerine 12 ay içinde uyum sağlamak zorunda olacak.