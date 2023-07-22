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Ekonomi
AA 22.07.2023 09:17

Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi

Kamu muhasebatında 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak kanuni faiz ile temerrüt faiz oranları yeniden tespit edildi.

Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek kişilerden alacaklara uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları değiştirildi.

Buna göre, 1 Temmuz 2023'ten itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde yüzde 16,75 olarak uygulanacak.

Tebliğ, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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