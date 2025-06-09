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Ekonomi
TRT Haber 09.06.2025 15:55

Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işçi ve işveren tarafının katılımıyla dört toplantı geride kaldı. Şimdi ise gözler işveren tarafının zam teklifinde. Teklifin kısa süre içinde işçi tarafına iletilmesi bekleniyor.

Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
[Fotograf: AA]

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde dördüncü toplantı 16 Mayıs'ta yapıldı. 

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğindeki toplantıda işçi tarafının beklentileri ve talepleri masaya yatırıldı.

Hükümet, kamu işçisinin zam teklifini bayramdan sonra verecek
Hükümet, kamu işçisinin zam teklifini bayramdan sonra verecek

Görüşmelerin ardından işveren sendikası maliyet analizi yaptı. Çalışmalarını tamamladı. Kısa süre içinde işçi tarafına ilk teklifinin yapılması bekleniyor.

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.

Sürecin sonunda işçilerin 2025-2026 yıllarını kapsayan ücret zammı ve yeni çalışma şartları netlik kazanacak.

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