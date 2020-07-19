6772 sayılı kanun gereği Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye ödemesi yapılıyor.

Yılda 52 günlük verilen ikramiyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da diğer yarısı 14 Aralık'ta ödenecek.

Ayrıca 4/D’li sürekli işçilere bayram öncesi 75 lira bayram harçlığı verilecek.

Ödemeler; Genel ve katma bütçeli kurumlar, Özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idarelerde "hizmet akdi" ile çalışan işçileri kapsıyor.