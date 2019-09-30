Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı.

İndirim kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterileri kapsıyor

Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olanlara, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacak.

Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen banka müşterileri, ilgili banka şubelerine başvurarak kredilerini yenileyebilecekler..

Kaynak: TRT Haber