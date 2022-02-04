Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı, KOSGEB'in genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceleyen programına ilişkin, "İstihdamı odağına alan bu program, yoğun ilgiyle karşılaştı. Bugüne kadar işletmelerimiz 53 bin yeni istihdam için taahhütte bulundular, biz de firmalara ödemeleri yapmaya başladık." dedi.

Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Varank, buradaki konuşmasında, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük kalkınma hamlelerinin başarıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Bu süreçte içeriden ya da dışarıdan türlü engellemelerle karşılaştık. Ancak kararlılıkla attığımız adımlar neticesinde, üretimde, istihdamda, ihracatta ve milli gelirde rekor üstüne rekor kırarak yolumuza devam ettik." diye konuştu.

Büyüme ve ilerlemeden milletin her kesiminin yararlanmasının önemine işaret eden Varank, bu kapsamda, "bölgesel kalkınma" yaklaşımını temel politika alanlarından biri olarak belirlediklerini söyledi.

Varank, bölgesel kalkınma anlayışını iki öncelikle uyguladıklarını belirterek, "Bir yandan tüm illerimizin, ilçelerimizin, bölgelerimizin rekabet güçlerini geliştirerek ulusal ekonomiye katkılarını artırmak istiyoruz. Diğer yandan da bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak topyekun kalkınmış bir Türkiye inşa etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekonomik atılımımızda kalkınma ajanslarına önemli görevler düşüyor"

Bölgesel potansiyellerin tespit edilmesinin ve doğru müdahalelerin kurgulanmasının önemli olduğunu dile getiren Varank, bu doğrultuda Bakanlık olarak yoğun çaba gösterdiklerini anlattı.

Varank, bu konuda ana aktör olarak değerlendirdikleri kalkınma ajanslarının yenilikçi çalışmalarına da değindi.

Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamı odağına alan yeni bir ekonomik atılım içinde olduğuna dikkati çeken Varank, bu süreçte bölgelerin öncü kurumları olan kalkınma ajanslarına önemli vazifeler düştüğünü vurguladı.

Varank, kalkınma ajanslarının 10 yılda başarılı işlere imza attığını belirterek, "Bugüne kadar ajanslar, kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla kalkınma odaklı projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladı." dedi.

Ajansların bu desteklerle, bölgelerinin üretim ve ihracat kapasitelerinin artırılması, teknolojik gelişim ve dijitalleşme, kültürel ve doğal mirasın korunması, kalkınma ve yeşil büyüme konularında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Varank, ayrıca yatırım destek ofisleriyle yatırımcıların yereldeki ilk adresi olduklarına işaret etti.

"Girişim sermayesi uygulamalarını diğer bölgelere yaygınlaştıracağız"

Varank, teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesinin de bölgesel kalkınma kapsamında üzerinde durdukları önemli bir konu olduğunu anlatarak, "Geçen yıl ülkemiz, çıkardığı 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan unicornlarla tüm dünyada adından söz ettirdi. Geliştirdiğimiz girişim sermayesi uygulamalarının bir kısmını da kalkınma ajanslarımızla beraber sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'da hayata geçirdikleri girişim sermayesi fonlarından bahseden Varank, bu inovatif uygulamaları, potansiyeli olan diğer bölgelere yaygınlaştırmayı istediklerini ifade etti.

Varank, bölgesel kalkınmanın sağlanması konusunda diğer bakanlıklarla da iş birliği yaptıklarını belirterek, 2021'de başlatılan "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" ile farklı il ve ilçelerdeki 100 projeye yaklaşık 632 milyon lira destek sağlayacaklarını, emek yoğun sektörlere dönük 175 fabrika binası ve spor alanını özel sektöre tahsis ederek yaklaşık 65 bin genci istihdam edeceklerini kaydetti.

Tamamlanan fabrikaların tahsis süreçlerinin başladığını ifade eden Varank, "175 fabrikanın tamamında bu sene üretime geçmeyi planlıyoruz. Genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için odak alan olarak belirledik. Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Varank, bölgesel kalkınma projelerini yürütürken, ulusal kaynakların yanı sıra, Avrupa Birliği başta olmak üzere, uluslararası fonlardan da yararlandıklarını belirterek, son 2 yılda sadece Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 80 milyon avroluk uluslararası fonun bölgelere kazandırıldığını, kalkınma ajanslarının son 5 yılda geliştirdikleri projelerle yaklaşık 300 milyon avroluk uluslararası fon kullandıklarını bildirdi.

"Yeşil dönüşüm kalkınma gündemimizin merkezinde"

Ajansların büyük potansiyeline de dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Gelin bunu hep birlikte daha da geliştirelim. Hem bölgesel hem de ulusal kalkınma çabalarımızda aktif bir şekilde kullanalım. Önümüzdeki dönemde şehirlerimizin ve bölgelerimizin rekabetçi olduğu alanlarda büyük ölçekli ve daha odaklı projelere ehemmiyet vereceğiz. İklim değişikliğinin etkilerini giderek hissettirmesi nedeniyle yeşil büyüme konusunda her zamankinden daha fazla seçici olacağız."

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınma konularını ülkenin kalkınma gündeminin merkezine yerleştirdiğine işaret ederek, bölgesel kalkınma alanındaki tüm faaliyetlerde bu vizyona destek olacaklarını vurguladı.

Bölgesel kalkınma politikalarının yol haritaları niteliğindeki "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları"nı da revize edeceklerini belirten Varank, yerel düzeyde yürütülecek çalışmalarla buna destek beklediklerini söyledi.

Varank, ajanslardan, gerçekleştirdikleri çalışmalarda ve destekledikleri projelerde sürdürülebilirliğin temel öncelik olarak belirlenmesini, il ve ilçelerin gerçek potansiyellerine odaklanarak sonuç odaklı ve etkili projelerin finanse edilmesini istedi.

Ajansların geliştireceği projelerle piyasada rekabeti bozmaması gerektiğini de söyleyen Varank, "Kamunun asıl görevi yaptığı düzenlemelerle özel sektörün önünü açmak, sağlıklı ve rekabetçi bir iş ortamı sunmaktır. Ancak bu şekilde kalkınma süreçlerimizde sürekli bir iyileşmeyi sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, projelerin sürüncemede bırakılmaması ve bir an önce projeleri bitirilip vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

"İşletmeleri bu programa yönlendirelim"

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay KOSGEB'in genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceleyen programını açıkladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere KOSGEB vasıtasıyla 100 bin liralık faizsiz destek veriyoruz. Programı ilan ettikten sonra yaklaşık bir ay geçti. İstihdamı odağına alan bu program, yoğun ilgiyle karşılaştı. Bugüne kadar işletmelerimiz 53 bin yeni istihdam için taahhütte bulundular, biz de firmalara ödemeleri yapmaya başladık. Ama Cumhurbaşkanı'mız hedefi 75 bin yeni istihdam olarak koydu. Başvurular, mart ayının sonuna kadar devam ediyor, lütfen işletmeleri bu programa yönlendirilelim."

Toplantının yapıldığı Millet Kütüphanesi'nin yeni Türkiye vizyonunun en güzel anlaşılabileceği eserlerden olduğunu dile getiren Varank, "Burada bilgiyle, katma değerle nasıl kendimizi kalkındırabiliriz onun vizyonu var. Bu vizyon Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu. Burada attığımız adımların benzerlerini her şehrimize kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin kalkınmasına sunacağımız katkı görüşülecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de kalkınmanın çok boyutlu ve çok sektörlü bir kavram olduğunu belirterek, her bölgeye ve sektöre özel stratejiler geliştirdiklerini, bu çalışmalarla tüm bölgelerin potansiyelinin hayata geçtiğini anlattı.

Tasarlanan projelerin tüm aşamaları için iş birliği ve iletişimin önemine işaret eden Yeniçeri, 3 gün sürecek toplantılarda, ajansların yeni ekonomi modeli çerçevesinde Türkiye'nin kalkınmasına sunacağı katkıların görüşüleceğini bildirdi.

Yeniçeri, program boyunca ajansların geçmiş dönem uygulamalarını gözden geçireceklerini ve gelecek dönemde ajansların vizyonunun ne olması gerektiğini tartışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK SAGE arasında "Kalkınma Ajansları Personel Performans Değerlendirme Sistemi" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü, Yeniçeri ile TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş tarafından imzalandı.

Program, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul'un katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye'nin Kalkınma Ajansları Deneyimi ve Yeni Ekonomi Modeli Çerçevesinde Gelecek Vizyonu" paneliyle devam etti.