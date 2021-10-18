Dondurmanın yanında iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş ve çimento gibi pek çok alanda üretimin yapıldığı Kahramanmaraş, özellikle tekstil ürünleri ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Kentten tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim, konfeksiyon alanında bu yılın ocak-eylül döneminde 694 milyon 400 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Birçok ülkeye tekstil ürünü ihraç eden kentte faaliyet gösteren yaklaşık 360 ihracatçı firma, hazır giyim ve konfeksiyonda 85 milyon dolar, tekstil ve ham maddelerinde ise 609,4 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Kahramanmaraş'tan en fazla ihracat İtalya, Portekiz, Bangladeş, Pakistan ve İspanya'ya oldu.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, sektörde ihracat rakamlarının ciddi bir şekilde arttığını söyleyerek, geçen yılın aynı dönemine göre ocak-eylül döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 38, tekstil ve ham maddeleri ihracatının da yüzde 77 arttığını vurguladı.

"İhracatta hedefe yaklaştık"

Kahramanmaraş'ın, ihracat rakamlarında hedeflerine yaklaştığına dikkat çeken Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu yıl ihracat hedefimizi 1,5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Bunun 1 milyar doları tekstil. 300 milyon dolarını metal mutfak eşyalarından ve diğer dondurma, biber, altın, kağıt ve çimentomuzu eklediğimizde 1,5 milyar dolara ulaşacağımızı düşünmüştük. Görünen o ki önümüzde 3 ay zaman var. Biz bu rakamlara 1,5 olmasa da 1,4 milyar dolara ulaşacak gibi görüyoruz. Burada tabii ki büyük etken salgından sonra işlerimiz yoğunlaştı. Bunun Çin'in etkisiyle olduğunu düşünüyoruz. Bir de dünyada ham madde fiyatlarının artması ve bulunmaması gibi olaylarda biraz daha temkinli davrandığımızdan yol kat ettik diye düşünüyoruz.

Kahramanmaraş'ta tekstil sadece bir kolda çalışmıyor. İplik, örgü, dokuma, boya ve denim var. Hepsinin büyük miktarda üretildiği yer Kahramanmaraş. Türkiye'deki denim kumaşın yüzde 36'sı Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Dolayısıyla çok büyük bir rakam."