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Ekonomi
AA 30.05.2023 12:02

Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek

Manisa'nın Kula ilçesinde devlet yatırımıyla hayata geçirilecek jeotermal sera projesiyle ilk etapta yıllık 2 bin ton domates üretilecek.

Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek

Şehitlioğlu Mahallesi yakınlarında yüksek potansiyele sahip sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kula Belediyesi işbirliğinde 135 bin metrekare alanda jeotermal sera projesi hayata geçiriliyor.

Bölgedeki çiftçilere seracılık ve termal kaynakların kullanımı konusunda örnek olacak çalışmayla 4 ay sonra üretime başlanması hedefleniyor.

Yaklaşık 95 milyon lira yatırımla kurulacak jeotermal sera ile yıllık 2 bin ton domates yurt içi ve yurt dışı piyasaya sunulacak.

Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, zengin sıcak su kaynağına sahip bölgenin potansiyelini değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin, bölgeye katma değer katacağına işaret eden Tosun, seranın bölge tarımına da örnek olacağını ve bu anlamda gelecek yıllarda benzer yatırımları beklediklerini dile getirdi.

Kula'nın jeotermal suyunun yıllardır boşa aktığını vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:

"Termal suyun değerlendirilmesi için Zafer Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kula Belediyesi olarak bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında da 50 dönümlük alana topraksız teknolojik sera kurulumuna başladık. Burası yaklaşık 135 dönümün üzerinde bir yer. Burada ciddi hafriyat çalışması gerçekleştirdik ve sonuna geldik. Yaklaşık 4 aya kadar burası tamamen bitmiş olacak, bundan sonra Türk tarımına hizmet edecek."

Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek

Tosun, belediye tarafından işletilecek seranın ilçeye ve bölge sakinlerine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

İlk etapta yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlanacağını anlatan Tosun, "İnşallah bölgedeki çiftçilerimiz topraksız tarımla tanışarak sera kurulumuna başlayacaklardır. Sera tam kapasite üretime başladığında yıllık 2 bin ton domates üreterek ekonomiye önemli katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

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