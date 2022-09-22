Japonya Maliye Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkilinin açıklamasına dayandırılan haberlere göre, dolar/yen paritesinin 146 ile son 24 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından döviz piyasasına müdahale geldi.

Dövize doğrudan müdahale, en son Haziran 1998'de gerçekleştirilmişti.

Söz konusu müdahale, küresel çapta merkez bankalarının şahin duruşunun aksine BoJ'un bugünkü toplantısında faizlerde ve ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından geldi.

Piyasalarda BoJ'un, ultra gevşek para politikası ve faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. Buna karşın bankanın, aşırı zayıflayan yen karşısında salgın tedbirlerini kaldırması ve para birimini destekleyici tedbirler alabileceği belirtiliyordu.

"Faiz oranını yükseltmeyi şimdilik değerlendirmiyoruz"

Kararın ardından BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda da faiz oranlarını yükseltmeyi şimdilik değerlendirmediklerini, güçlü parasal gevşemeye kararlı bir şekilde devam edeceklerini vurgulayarak, ileriye dönük ajandalarını gelecek 2-3 yılda değiştirmeyi düşünmediklerini bildirmişti. Hızlı yen hareketlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kuroda, "Zayıf yen sadece Japonya ve ABD arasındaki faiz oranı farkından dolayı değil. Yenin zayıflamasının arkasında spekülatif hareketler var. BoJ, finansal piyasa hareketlerini, ekonomiye etkisini ve fiyatları hükümetle birlikte yakından izleyecek. Gerektiği takdirde daha da gevşek para politikasından kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.

BoJ'un "ultra gevşek politikaya devam" sinyali ile 145,9'a kadar çıkan dolar/yen paritesi, müdahale sonrası 140,7'ye kadar geriledi.

BoJ, daha önce dolar/yen paritesinin 145'i test etmesinin ardından doğrudan döviz müdahalesinin habercisi olan oran kontrolü yapmıştı.