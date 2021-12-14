Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, kentte geçen yıl kasım ayında 6 bin 574 konut satışı yapıldı.

Bu yıl kasım ayında ise bu rakam 69,1 oranında artarak 11 bin 116'ya çıktı.

Kentte ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,8 oranında artarak 2 bin 752 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ise ilk satışın payı yüzde 24,8 oldu.

En fazla satış Buca'da

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,1 oranında artarak 2 bin 750 olduğu, kasım ayında satışı yapılan konutların yüzde 24,7’si ipotekli satış olarak gerçekleştiği bildirildi. İpotekli satışların yüzde 19,1’ini ilk satış, yüzde 80,9’unu ise ikinci el satışların oluşturduğu da belirtildi.

Kasımda en fazla konut satışı 1494 konutla Buca'da gerçekleşti. Bu ilçeyi 1221 konutla satışıyla Karşıyaka ve 952 konut satışıyla Menemen ilçeleri izledi.