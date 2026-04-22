AA 22.04.2026 12:42

İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki 8 ilde yatırımlar teşvikle atağa geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Ege Bölgesi'ndeki illerde yapılacak jeotermal seradan akıllı tarım uygulamaları gibi pek çok alandaki yatırımlara teşvik verilecek.

Bakanlık koordinasyonundaki Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Ege Bölgesi'ndeki 8 şehre, yerel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmanın yerelden başlatılması için destek sağlanacak.

Programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak. Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması planlanıyor.

Doğa temelli turizm yatırımları desteklenecek

Ege Bölgesi'nde yatırım ve üretim potansiyelini artırmaya yönelik belirlenen öncelikli sektörler, illerin ekonomik yapısına göre çeşitlilik gösteriyor.

Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'ta farklı alanlardaki yatırımların desteklenmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda desteklenecek alanlar olarak "Ege'nin incisi" olarak anılan İzmir'de, aktarma elemanları ile deniz ürünleri kaynaklı fonksiyonel gıda maddeleri üretimi öne çıkarken, Küçük Menderes Havzası'ndaki ilçelerde doğa temelli turizm yatırımları ile nitelikli kültür endüstrisi projeleri teşvik alabilecek.

Manisa'da akıllı tarım teknolojileri, makineleri ve ekipmanları üretimi, asgari 20 dekar büyüklüğünde entegre jeotermal sera yatırımları desteklenecek. İklimlendirme ve beyaz eşya sektörlerine yönelik kritik aksam üretimi ile tarımsal atıklardan katma değerli ürün elde edilmesi de öncelikli desteklenecek alanlar arasında sıralanıyor.

Aydın'da hasat robotları, Muğla'da tekne ve yat sanayisi öne çıkıyor

Aydın'da hassas dozajlama sistemlerine sahip makineler, hasat robotları gibi akıllı tarım uygulamaları teşvik edilecek. Alternatif turizm yatırımları, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve yüksek ekonomik değere sahip endüstriyel süt ürünleri üretimi de bu il için belirlenen yatırım alanları arasında yer alıyor.

Denizli'de doğa temelli turizm yatırımlarının yanı sıra orta ve yüksek teknolojili makine ve otomasyon sistemleri, yüksek katma değerli teknik tekstil ve fonksiyonel kumaş üretimi ile tel ve kablo üretimi yatırımları gibi alanlar destek alacak.

Muğla'da ekolojik yaşam temelli yaşlı bakım ve sağlık merkezleri, mermer atıklarının değerlendirilmesi, su ürünleri ve bunlara dayalı katma değerli üretim ile tekne ve yat sanayine yönelik yatırımlar teşvik edilecek.

Kütahya'da maden işlemeye destek

Afyonkarahisar'da en az 300 baş kapasiteli manda yetiştiriciliği ve entegre üretim tesisleri, jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştiriciliği, kesimhane atıklarının değerlendirilmesi ve mermer atıklarından katma değerli ürün üretimi, öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Kütahya'da 5 yıldızlı konaklama tesisleri, maden işleme ve katma değerli ürün üretimi, otomotiv yan sanayi bileşenleri ile teknik seramik üretimi desteklenecek yatırımlar arasında sıralanıyor.

Uşak'ta da teknik ve endüstriyel keçe üretimi, tekstil kimyasalları, tekstil makineleri ve parçaları ile tekstil ve deri atıklarının geri kazanımına yönelik projeler öncelikli sektörler olarak belirlendi.

Belirlenen yatırım başlıklarının, Ege Bölgesi'nin üretim kapasitesini artırması, istihdamı desteklemesi ve katma değeri yüksek sektörlerde gelişimi hızlandırması hedefleniyor.

