Haber Giriş: Kaynak: İHA
İzinsiz işlem yapan 62 site kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 62 internet sitesi hakkında erişimi engeli kararı aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 62 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlere başladı. Kurul'un söz konusu sitelerle ilgili daha önce de defalarca işlem yapmasına rağmen, site isimlerinde ufak değişikliklerle işlemlerine devam etmesi dikkat çekti.
Etiketler: SPK foreks işlemSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 11:03
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