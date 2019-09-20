Saat 18.00'den itibaren başlanacak destekleme ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre yapılacak. Son hanesi, 4-6-8 olanlar 20 Eylül 2019 saat 18.00’den sonra, 0 ve 2 olanlar 27 Eylül 2019 saat 18.00’den sonra alacak. İyi Tarım Desteklemeleri, 55 bin 849 üreticiye 162 milyon 974 bin 573 TL; Organik Tarım Desteklemeleri, 67 bin 455 üreticiye 232 milyon 916 bin TL; toplamda 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödenmiş olacak.

"Toplam 20,1 milyar lira destekleme ödemesi yaptık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uygulanan destek politikaları ile sektörün gelişmesine büyük katkı sağlandığını ifade ederek, "2002 yılında 1,8 milyar lira olan nakdi destekleri 2019 yılında 9 kat artışla, 16,1 milyar liraya çıkardık. 2019 yılında bugüne kadar bitkisel üretim ve fark ödemesi desteği kapsamında, yağlı tohumlu bitkilere, 2,88 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Çiftçimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılından itibaren mazot ve gübre başta olmak üzere girdi destekleri başlattık. Mazot ve gübreye, son 17 yılda, toplam 20,1 milyar lira destekleme ödemesi yaptık." diyerek verilen destekleri paylaştı.

Kaynak: AA