Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri'nin 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacağını söyledi.

Pakdemirli, bu kapsamda, 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti.

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