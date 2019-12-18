İtalyan Fiat ile Fransız PSA birleşmek için anlaştı18 Aralık 2019 Çarşamba 10:59 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:06
İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu, birleşerek dünyanın 4'üncü büyük araç üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurdu.
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı yeni bir grubun kurulması için anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, teknolojilerinin ve satın alma işlemlerinin birleştirilmesiyle yıllık 3,7 milyar euroluk tasarruf yapılacağı, birleşmenin net nakit akışına ilk yıldan pozitif etki yapması beklendiği ifade edildi.
Ortaya çıkacak yeni şirkete henüz isim verilmezken, şirketin, 8,7 milyon araç üretimi ve yıllık yaklaşık 170 milyar dolarlık ciro ile 4'üncü büyük otomobil üreticisi olacağına vurgu yapıldı.
Açıklamada, birleşme işlemlerinin gerekli şartların yerine getirilmesinden sonra 12-15 ay içinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
Kaynak: AA