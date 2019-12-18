Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı yeni bir grubun kurulması için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, teknolojilerinin ve satın alma işlemlerinin birleştirilmesiyle yıllık 3,7 milyar euroluk tasarruf yapılacağı, birleşmenin net nakit akışına ilk yıldan pozitif etki yapması beklendiği ifade edildi.

Ortaya çıkacak yeni şirkete henüz isim verilmezken, şirketin, 8,7 milyon araç üretimi ve yıllık yaklaşık 170 milyar dolarlık ciro ile 4'üncü büyük otomobil üreticisi olacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, birleşme işlemlerinin gerekli şartların yerine getirilmesinden sonra 12-15 ay içinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA