Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2021 Yılı Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı değerlendirme sonuçlarını duyurdu.

Teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlere yatırım yapacak fonları desteklemek için 28 fondan talep alan İSTKA, bu fonlardan 17 adeti ile yatırım sözleşmesi müzakerelerine başlanacağını açıkladı.

Seçilen 17 fon üzerinden start-up’lara destek

İstanbul’daki teknoloji ve yenilik tabanlı şirketler ve startup'ların finansmana kolay erişim sağlayabilmeleri amacıyla oluşturulan toplam 250 milyon liralık kaynak, seçilen 17 fon üzerinden start-up’lara aktarılacak.

Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu'nun desteğiyle kurulacak fonların yatırım yapacağı alanlarda öncelik yüksek katma değer taşıyanlar olarak belirlendi. Hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimler öncelikle desteklenecek.

Yenilikçi girişimcilere yönelik tasarlanan fonlar öncelikli

İSTKA, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, blok zincir, bulut teknolojileri, enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro/nano/opto-elektronik, nanoteknoloji, biyoteknoloji, kuantum, sensör ve eklemeli imalat teknolojilerinin geliştirilmesi veya kullanılması yoluyla imalat ve hizmet sektörlerinde dönüşümü sağlayacak yenilikçi girişimcilere yönelik olarak tasarlanan fonları da öncelikli olarak destekleyecek.

2021 yılı Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı kapsamında yatırım sözleşmesi müzakerelerine başlanacak 17 fon, "ACT Venture Partners Fonu 2, Revo Capital Fonu 2, Diffusion Capital Partners Fonu 2, Startup Istanbul Early Stage Fonu 1, TechOne Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Seedstars URU Capital Fonu 1, ScaleX Ventures Fonu 1, 500 Startups Istanbul Fonu 2 , ZMT Ventures B.V., Albaraka Start-up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Lycian Capital Fonu 1, Neo Portföy Tarım, Gıda ve Teknolojileri Yatırım Fonu, Kalkınma ODTÜ Teknokent GSYF, Idacapital Kalkınma İnovasyonu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Teknopark İstanbul Derin Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Halkbank- Yıldız Tekno GSYO" şeklinde belirlendi.

"Girişimcilerin yolunu açmak için paydaşlarımızla birlikte çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, İstanbul girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin Ajansın en önemli önceliklerden biri olduğunu kaydetti. Kamu hibeleri önemli bir destek olsa da girişimcilerin sürdürülebilir finansman modelleri ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Tüzgen, "Girişimcilerin yolunu açmak için paydaşlarımızla birlikte çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Hibe desteklerimizin yanında yeni destek araçlarını da geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüzgen, Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu uygulamasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilk defa İSTKA tarafından başlatıldığını belirterek, "Bu programı İstanbul'da hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlerin, ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları finansman desteğini sağlamak üzere hayata geçiriyoruz. Kamu-özel sektör ortaklığına dayalı bu program fonların fonu şeklinde çalışacak. 250 milyon liralık bu bütçeyi seçilen fonlar üzerinden start-up’lara aktaracağız. Böylece Ar-Ge’yi ve inovasyonu odağına alan teknoloji ve yenilik tabanlı şirketler, start-up’lar finansmana çok daha kolay erişecek" açıklamasında bulundu.

"İstanbul'u uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Erkam Tüzgen, bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlayacak girişim sermayesi uygulamasıyla sadece girişimcilerin değil, onlarla birlikte yatırımcıların da kazanacağını ifade etti.

Söz konusu programın aynı zamanda uluslararası yatırımcıların İstanbul girişimcilik ekosistemine çekilmesine de hizmet edeceğini belirten Tüzgen, "Biz tüm bu çalışmalarımızla İstanbul'u yerli ve yabancı girişimler ve yatırımcılar için uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Girişimcilerimizin dünya çapında daha büyük başarılar elde edebileceğine inanıyoruz. Bu programımız da bu hedefe yönelik önemli bir adım teşkil edecek" değerlendirmesinde bulundu.