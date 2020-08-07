Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlarının da katılımıyla sektörün önde gelen bankalarının genel müdürleri, görüş alışverişinde bulunmak için toplandı.

Toplantıda, ekonomiye dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Salgın döneminde alınan tedbirlerle paralelinde yapılan uygulamaların ele alındığı ve bu durumun piyasalara etkilerinin değerlendirildiği öğrenildi.

Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.