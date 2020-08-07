Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da ekonomi toplantısı
Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yöneticileri, bankaların genel müdürleri ile İstanbul'da bir araya geldi.
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlarının da katılımıyla sektörün önde gelen bankalarının genel müdürleri, görüş alışverişinde bulunmak için toplandı.
Toplantıda, ekonomiye dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Salgın döneminde alınan tedbirlerle paralelinde yapılan uygulamaların ele alındığı ve bu durumun piyasalara etkilerinin değerlendirildiği öğrenildi.
Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Son Haberler
- 03:48
- 03:41
- 02:59
- 02:57
- 02:21
Sıradaki Haber
Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz