Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı 2021'de 37 milyondan fazla yolcu kullandı.

2022'nin 11 ayında ise 14 milyon 775 bin 573 yolcu iç hatlardan, 44 milyon 288 bin 618 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti. Ocak- kasım döneminde toplam 59 milyon 64 bin 191 kişi İstanbul Havalimanı'nı kullandı. İstanbul Havalimanı'ndan 2022'de 65 milyona yakın kişinin seyahat ettiği tahmin ediliyor.

Taşınan yük miktarı da arttı

İstanbul Havalimanı'ndan taşınan yük de her geçen gün artıyor. İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle 2022'nin 11 ayında iç hatta 176 bin 804, dış hatta 2 milyon 154 bin 835 ton yük trafiği oluştu. Bu dönemde İstanbul Havalimanı'nda toplam 2 milyon 331 bin 639 ton yük farklı noktalara nakledildi. Bu yılın tamamında ise bu rakamın 2,5 milyon tonu aşması bekleniyor.

2022 yılına ilişkin kesin yolcu ve yük rakamlarının 6 Ocak'tan sonra DHMİ tarafından açıklanacağı öğrenildi.

"2023 için çok daha umutluyuz"

İGA Üst Yöneticisi Kadri Samsunlu, bu yılın değerlendirmesini yaparak, 2023 hedeflerini anlattı.

Samsunlu, havalimanı olarak ulaştırma sektöründe hizmet verdiklerini anımsatarak, tüm dünyayı etkileyen ve en çok da ulaşım sektörüne zarar veren koronavirüs salgınının bitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pandemi sürecinde ülkenin çok önemli bir başarı elde ettiğini belirten Samsunlu, sınırların kapatılmaması ve ülkenin ekonomik olarak durdurulmamasının pozitif etkisinin Türk Hava Yolları ve diğer hava yollarında görüldüğünü vurguladı.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın rekorlar kırmaya devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz üçüncü yıl sonunda yine Avrupa'da birinci havalimanı olacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem kargo hem de yolcu tarafındaki sayılarımızda artış sağlayarak çok başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. 2023 için çok daha umutluyuz. Gerek turizm için gerek lojistik ve ulaştırma sektörü için çok umutluyuz. Her yeni başlangıç önemlidir ama 2023 özellikle çok olumlu ve ümitli başlayacağımız bir sene. İstanbul Havalimanı'nda 2022'yi 64-65 milyon arasında yolcuyla bitireceğiz. Bu çok önemli bir başarı. Geçen seneyi 37 milyonla bitirmiştik. Bu sene neredeyse pandemi öncesindeki yolcu rakamımız olan 68 milyon yolcuya yaklaşmış olacağız. Özellikle bu yılın ikinci yarısında 2019'un ya yakınında ya da biraz üstünde bir rakamla performans göstermiş olacağız. Gelecek yıl için gerek Türk Hava Yolları'nın büyümesi, gerekse yeni hava yolu firmalarının İstanbul Havalimanı'na uçmaya başlayacak olmasıyla 70 milyonun üstünde yolcuyu hedefliyoruz."

Samsunlu, 2023'ün hem dünyaya hem Türkiye'ye huzur, güvenlik, ekonomik büyüme ve sağlık getirmesini temenni ederek, İstanbul Havalimanı'nda beklenen performansı gösterecekleri dile getirdi.