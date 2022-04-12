Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından 2021 yılı verilerine dayanılarak "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" listesi açıklandı.

ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, 2021'de yolcu sayısı ile dünyanın en yoğun havalimanı konumunu yeniden kazandı.

İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı 4 basamak yükseldi

Uluslararası yolcu trafiğinde ise 2021 yılındaki verilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29,1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken İstanbul Havalimanı 26,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ikinci oldu.

Bu listede 2019 yılında 14. sırada yer alan İstanbul Havalimanı, 2020'de listenin 6. sırasında bulunuyordu.

İstanbul Havalimanı, ACI Europe'un açıkladığı rapora göre de 2021 yılında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

"2022’nin ikinci yarısında seyahatlerde artış olabilir"

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "COVID-19 sonrası iyileşmenin birden ters bir rüzgarla karşı karşıya kalabileceği konusunda temkinli olsak da ülkelerin pandemi sonrası yeniden açılma planları sonrası ortaya çıkan tablo ile 2022'nin ikinci yarısında seyahatlerde bir artış olabilir" ifadelerini kullandı.