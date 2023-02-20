Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Şubat dönemi uçuş raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük 1280 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük ortalama 1152 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 1121 uçuşla üçüncü, Amsterdam Havalimanı 1051 uçuşla dördüncü, Madrid Havalimanı 993 uçuşla beşinci sırada yer aldı.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Hava Yolu
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