Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), yolcu sayısı bakımından 2021 yılında Avrupa'nın en işlek havalimanlarını açıkladı.

Avrupa'daki havalimanlarında geçen yıl, salgın öncesini ifade eden 2019 yılına oranla 1,4 milyar yolcu kaybı yaşandı. 2021'de yolcu trafiği 2020'ye göre yüzde 37 oranında artış gösterse de 2019'a kıyasla yolcu sayısında azalma yüzde 59 oranında gerçekleşti.

37 milyona yakın yolcuya hizmet edildi

2020'de de 23,4 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci olan İstanbul Havalimanı, 2021 yılında ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla yerini korudu.

Listede İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 24,9 milyon yolcu ile 6'ncı sırada,

Antalya Havalimanı ise 21,3 milyon yolcu ile dokuzuncu sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı 30 milyon 943 bin 456 yolcuyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı, 26 milyon 201 bin 698 yoluyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı takip etti.

Amsterdam Schiphol Havalimanı 25.4 milyon yolcu ile dördüncü, Moskova Domodedovo Havalimanı 25 milyon yolcu ile beşinci sırada yer aldı.

İlk 10'da Türkiye'den 3 havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ağırladığı 24.9 milyon yolcu ile 6'ncı sırada yer alırken, Frankfurt Havalimanı ise 24.8 milyon yolcu ile yedinci sırada yer aldı. Antalya Havalimanı 21.3 milyon yolcu ile listenin dokuzuncu sırasında yer alırken, salgın öncesinde Avrupa'daki en yoğun havalimanı olan Londra Heathrow Havalimanı 19 milyon yolcu ile listenin 10'ncu sırasında yer aldı.