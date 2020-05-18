De Cos, COVID-19'un İspanyol ekonomisindeki etkileriyle ilgili Meclis Ekonomik İşler Komisyonu'nu bilgilendirdi.

Merkez Bankası'nın yıl sonuna ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini kaydeden De Cos, "Nisan ayında, yıl sonu için yüzde 6,6 ila yüzde 13,6'lık bir ekonomik daralma öngörülüyordu. Ama şimdiye kadar açıklanan veriler bu tahminlerin çok gerçekçi olmadığını gösterdi. Şu andaki ekonomik daralma öngörüsü yüzde 9,5 ile yüzde 12,4 arasındadır." dedi.

De Cos, krizin İspanyol hane halkının gelirine etkisini hafifletmek için sol koalisyon hükümetine "mali plan" çağrısında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı, "Bütçe politikasına, bunu sağlamlaştıracak açık bir stratejinin de eşlik etmesi gerektiği bugün netlik kazanmıştır. Bütçenin yapısını ve harcamaları gözden geçirmemiz, kamu finansmanını sağlıklı bir hale getirmemize fayda sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Diğer yandan İspanyol ekonomisi için 2021 yılı tahminlerini olumlu yönde değiştiren De Cos, önceden yüzde 5,5 ila yüzde 8,5 olarak öngördükleri ekonomik büyüme rakamlarını yüzde 6,1 ila yüzde 8,5 şeklinde değiştirdi.

De Cos ayrıca İspanya hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun tahminlerine benzer bir şekilde, 2020 yılı sonunda kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 115'e çıkması öngörüsünde bulundu.

İspanya Merkez Bankası Başkanı, AB'nin şimdiye kadar COVID-19 ile mücadelede attığı ekonomik adımları ise "yetersiz" olarak değerlendirdi.