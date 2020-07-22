Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in İmalat Sanayinde Dijitalleşme Çağrısını açıkladı.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamındaki yeni çağrının 17 eylüle kadar açık olacağını kaydeden Bakan Varank, “Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanan firmalar, rakiplerinin önüne geçmeye başlayacak.” dedi.

315 milyon liralık yatırımla 500 kişiye yeni istihdam

Bakan Varank, tamamlandığında Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olacak Beta Kimya Gebkim Kampüsünün temelini attı. Kocaeli Gebze’deki törende konuşan Varank, tesisin 315 milyon liralık yatırımla 500 kişiye yeni istihdam sağlayacağını açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz"

Bu hafta sonu Türkiye’nin Otomobilinin fabrikasının temellerini attık. Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz. Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini hayata geçirerek ülkemiz tedarik sanayisinin de dönüşmesine katkı sağlayacağız.

"Bu iş bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahip"

Avrupa’nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli 2022’nin son çeyreğinde ülkemizden yola çıkacak. Son birkaç gündür dış basını belki takip etmişsinizdir. Temel atma gününden çekilen fotoğraflar, günün fotoğrafı olarak servis ediliyor. Bu iş gerçekten bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona; ülkemizi akıllı bir geleceğe hazırlama misyonuna sahip.

"120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek"

İşte bugün de, bir başka ilki gerçekleştiriyoruz. Kimya sektörüne yeni bir soluk geliyor. Bugüne kadar hep ithal ettiğimiz, Poli-üretan Reaktif Hotmelt Yapıştırıcı Ürünler ve farklı türevleri, ilk defa ülkemizde üretilmeye başlayacak. Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmiş olacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek.

"Katma değeri yüksek 22 proje belirledik"

Bu dönemde uygulamaya koyduğumuz bir başka vizyoner politikamız da Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı oldu. Geçen sene başlattığımız bu programla, hem yurt içi kabiliyetleri geliştirecek hem de küresel pazarlarda rekabet gücümüzü artıracak şekilde kritik sektörlerde yerlileşmeyi ve katma değerli üretimi hedefliyoruz. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık. Katma değeri yüksek 22 proje belirledik, bu projeler için 2.1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor.

"Dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanan firmalar, rakiplerinin önüne geçmeye başlayacak"

Pandeminin belki de tek artısı, dijitalleşmeye ne kadar çabuk uyum sağlayabildiğimizi fark etmemiz oldu. Yeni dönemde akıllı dijital teknolojilerin hayatın her alanına daha yoğun nüfuz etmesine şahit olacağız. Elbette imalat sanayi de bundan bağımsız değil. Dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanan firmalar, rakiplerinin önüne geçmeye başlayacak.

"258 KOBİ’ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık"

Biz de buradan hareketle, KOBİ’lerimizin dijital kabiliyetlerini geliştirmek üzere geçen sene KOSGEB aracılığıyla “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” çağrısına çıktık. Programa beklentilerimizin çok üzerinde bir talep geldi. Çağrı kapsamında 258 KOBİ’ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık. KOBİ’lerimiz bu destekle başladıkları projelerine devam ediyor. Pandemiyle birlikte bu vizyoner çağrımız, çok daha anlamlı bir hale geldi.

"Çağrımız 17 Eylül’e kadar açık"

Yeni dönemde de dijitalleşme alanında KOBİ’lerimizi teşvik etmek üzere bir müjde vermek istiyorum. Bugün, KOSGEB KOBİGEL kapsamında “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz. Burada amacımız hem teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin envanterini genişletmek hem de bu teknolojileri kullanan firmalarımızın sayısını artırmak.

Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik alanlarında işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Çağrımız 17 Eylül’e kadar açık. KOBİ’lerimiz, bir nevi yarışma usulü olan bu çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabilirler. Çağrı sonuçlarını, desteklenecek firmaları da kasım ayı sonunda açıklamayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

"129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkânları doğacak"

Takip ediyorsunuzdur, ekonomik göstergelerde güçlü bir canlanma var. Sadece Haziran ayında, bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bu sayı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91’lik bir artışa karşılık geliyor. Yılın ilk yarısında OSB’lerimizde 606 üretim tesisi faaliyete geçti. Yılın ilk yarısında özel sektörün 84 milyar liralık sabit yatırımı için teşvik belgesi verdik. Haziran’da 859 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkânları doğacak.

Bakan Pekcan: Kimya sektörümüz ihracat ana planındaki stratejik sektörlerden birisi

Törene video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin pandemiden sonra diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edeceğini ifade ederek, “Yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız.” dedi.

Pekcan, kimya sektörünün 2019 yılında yüzde 29 artışla, 24,5 milyar dolarla ihracata en fazla ihracat yapan sektörlerden birisinin olduğunu belirterek, “İhracatta lokomotif sektörlerimizden birisi olmaya devam edecek. Kimya sektörümüz ihracat ana planındaki stratejik sektörlerden birisi. Bakanlık olarak bu sektöre verdiğimiz destekleri artırarak devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Temeli atılan söz konusu fabrikanın Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesinde Türkiye’nin katma değer ve teknoloji odaklı büyüme perspektifi ile örtüşen kendi alanında bölgesinin en büyük tesislerinden birisi olacağına işaret eden Pekcan, “Hem Türkiye’de üretim açığı bulunan ithalat yapılan ürünlerde katma değerler yaratacak hem de yeni pazarlara ihracat yapacak. Ülkemizde de otomotiv, inşaat ve savunma sanayi gibi pek çok alandaki sektörlere yerli girdi sağlayacak, 500 kişiye de istihdam sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gülle: İhracatımızı artırmak zorundayız

TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminin ardından dünya düzenin öncesi gibi olmayacağını belirterek, “İhracatımızı artırmak zorundayız. Büyük hedeflerimiz var. Ciddi yatırımlara ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Yıllık kapasite 150 bin ton

BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: yüzde 100 yerli sermaye ile yakın coğrafyanın en modern kimya tesisinin temelini attıklarını söyleyerek, tesisin tamamlandığında yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacağını anlattı.