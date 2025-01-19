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Ekonomi
AA 19.01.2025 13:01

İŞKUR'un "Aday Havuz Sistemi" ile iş arayan 82 bin 544 kişiyle iletişim kuruldu

Eylül 2024'te hayata geçirilen İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi'nden işverenlerin yaptıkları aramalar sonucu, iş arayan 82 bin 544 kişiyle iletişime geçildi.

İŞKUR'un "Aday Havuz Sistemi" ile iş arayan 82 bin 544 kişiyle iletişim kuruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yılın eylül ayında hayata geçirdiğimiz Aday Havuz Sistemimiz ile iş arayan vatandaşlarımızın istihdam fırsatlarına kolay erişebilmelerini sağlıyor, işverenlerin ise ihtiyaç duyduğu nitelikli adaylara hızlıca ulaşabilmelerine imkan sunuyoruz.

Aday Havuz Sistemi sayesinde 6 bin 952 farklı işveren, toplam 23 bin 911 arama gerçekleştirdi. Bu sorgulamalar sonucunda 82 bin 544 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. İstihdamı destekleyici uygulamalarımız ile iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye devam edeceğiz."

 

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İŞKUR İstihdam Vedat Işıkhan
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