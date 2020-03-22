İş kulüplerinin sayısı arttı, kadın istihdamı ön plana çıktı. İşverenle iş arayanlar sık sık bir araya getirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2019 yılına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı.

Bu dönemde aktif iş gücü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 milyar liradan fazla kaynak kullanıldı. İş arayanlar için 126 binden fazla kurs ve program düzenlendi. 124 bin 920 kişi Mesleki Eğitim Kursu, 41 bin 107 kişi Girişimcilik Eğitim Programı, 402 bin 393 kişi de İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlandı.

2019 yılında 1 milyon 480 bin 842 kişi İŞKUR tarafından özel sektörde işe yerleştirildi.

Engelli istihdamı arttı

Engellilerin istihdam edilme oranı da aynı dönemde artış gösterdi. 2019 yılında 14 bin 715 engelli ile eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan 787 kişi istihdam edildi. Aktif iş gücü programlarından yararlanan engelli sayısı 7 bin 899 oldu. 589 engelli birey kendi işini kurmak için İŞKUR'un hibe desteğinden yararlandı.

38 bin 373 kişi İŞKUR'un İş Kulüpleri programından yararlandı

Özel politika gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon desteği veren İş Kulüpleri'nin sayısı arttı. 16 binden fazlası genç olmak üzere 38 bin 373 kişi bu destekten yararlandı.

Geçen yıl 500'den fazla meslek tanıtım günü ve istihdam fuarı da düzenlendi.