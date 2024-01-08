İŞKUR 1 milyon 237 bin kişinin istihdamına aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti;

2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 işyeri ziyareti yaptık.

İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.