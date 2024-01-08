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Ekonomi
TRT Haber 08.01.2024 09:52

İŞKUR 1 milyon 237 bin kişinin istihdamına aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un geçen yıl 1 milyon 237 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

İŞKUR 1 milyon 237 bin kişinin istihdamına aracılık etti
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti;

2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 işyeri ziyareti yaptık.

İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR İstihdam Vedat Işıkhan
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