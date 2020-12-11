Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ipek böceği yetiştiriciliği desteği kapsamında bin 942 üreticiye 6 milyon 990 bin lira bugün, tiftik üretim desteği kapsamındaki 171 ton tiftik için 4 milyon 849 bin lira ise 18 Aralık'ta ödenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli, ipek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim desteği kapsamında yaklaşık 12 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek şunları kaydetti:

"İpek böceği yetiştiriciliği desteği kapsamında 1942 üreticimize 6 milyon 990 bin lirayı bugün saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız. Tiftik üretim desteği kapsamındaki 171 ton tiftik için 4 milyon 849 bin lirayı ise 18 Aralık Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun."

