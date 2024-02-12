Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.02.2024 10:28

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 67,31 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,05, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 54,26, işçilik endeksi yüzde 111,83 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72, işçilik endeksi yüzde 111,62 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Kasım 2023'e kıyasla malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 2 artış sergiledi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18, işçilik endeksi yüzde 112,63 yükseliş gösterdi.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 81,94 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Emtia piyasası satış baskısı çıkmazından kurtulamıyor
11:08
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 6 gözaltı
10:57
UNICEF İcra Direktörü Russell: Refah’a sığınan 1 milyon 300 bin Filistinli korunmalı
10:55
EKPSS başvuruları başladı
10:49
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
11:18
Astronotumuz Gezeravcı, yurda döndü
Ayder Yaylasında akşam
Ayder Yaylasında akşam
FOTO FOKUS
Dünyanın endişesi, Gazze'yi kurtarmaya yetmiyor
Dünyanın endişesi, Gazze'yi kurtarmaya yetmiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ