Haber Giriş: Kaynak: AA
İmalat PMI endeksi Şubat 2018'den bu yana en yüksek değerde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Üretiminin öncü göstergesi imalat PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 11:17
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