Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından olan Ilısu Barajı'na ilk kazma 2008'de vuruldu. 12 yıl süren çalışmaların ardından dev projede sona gelindi. GAP'ın vizyon projelerinden olan Ilısu Barajı'nda artık enerji üretme zamanı.

Mardin ve Şırnak arasında Dicle Nehri üzerinde inşa edildi Ilısu Barajı. 2006'da başlatılan çalışmaların ardından 2008'de dev proje için düğmeye basıldı. Projeye özel olarak Devlet Su İşleri (DSİ) 16'ncı Bölge Müdürlüğü kuruldu, çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Sınıfında dünyanın en büyüğü

Ilısu Barajı, sınıfında gövde hacmi bakımından dünyanın en büyüğü olma özelliğine sahip.

10,65 milyar metreküplük su tutma kapasitesi ve 135 metrelik kot yüksekliğiyle de dikkat çekiyor. Bu alanda Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye 3'üncüsü.

Barajda, 2019 yılında su tutmaya başlandı. 9 milyar metreküp suyla dolan barajdaki su seviyesi 120 metreye kadar yükseldi.

Artık barajda bin 200 megavatlık türbinlerin döndürülme vakti geldi. Enerji üretimi başlayınca bu alanda Türkiye'nin en büyük dördüncü barajı olacak.

Hasankeyf, Arkeopark'ta yeniden hayat buldu

Barajın su altında bırakacağı tarihi Hasankeyf için de proje yapıldı. Bu kapsamda, tarihi eserler dev taşıma operasyonlarıyla yeni yerlerine götürüldü. Tarihi Hasankeyf, oluşturulan Arkeopark'ta yeniden hayat buldu ve evleri su altında kalacak olanlara yeni evler yapıldı.

Terör örgütü PKK, projeyi engellemek için saldırılar düzenledi

Yaklaşık 12 yıldır yapımına devam edilen Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin daha erken bitirilmesi planlanıyordu ancak terör örgütü PKK, projeyi engellemek için saldırılar düzenledi. Bölge insanı ve şantiye çalışanları sürekli tehdit edildi, 4 güvenlik personeli şehit oldu, onlarca sivil zarar gördü.

Baraj bölgesinde sadece 6 yılda 252'si ölü 378'i ise sağ olmak üzere 630 terörist etkisiz hale getirildi, binlerce patlayıcı ve silah ele geçirildi. Onca saldırıya rağmen, proje kararlılıkla sürdü.

6 projeden ilki 19 Mayıs'ta dönmeye başlayacak

8 buçuk milyar liralık yatırımda, 19 Mayıs'ta barajın 6 türbininden ilki dönmeye başlayacak. İlk olarak 23 Nisan'da test amaçlı döndürülen türbin artık enerji üretmeye başlayacak. Proje sayesinde bölgede 500 bin dekarlık alandaki toprak da sulanarak can bulacak. Her yıl 2,5 milyar lira civarında milli ekonomiye katkı sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgede binlerce kişiye de istihdam alanı oluşacak.