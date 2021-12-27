Yüksekliği 1875 metre olan Ilgaz Dağı'nda, özellikle kış aylarında büyük zorluklar yaşayan sürücüler, son 5 yıldır "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" sözleri ile şarkılara konu olan Ilgaz'dan konforlu geçiş imkanı buluyor.

Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu, 5,4 kilometre kısaldı

O dönemde Başbakan olan Binali Yıldırım tarafından 26 Aralık 2016'da açılan, giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen tünelle 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu, 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 37 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü.

Yıllık bazda zamandan 75 bin saat tasarruf edildi

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan sağ ve sol tüneli, yılda ortalama 1 milyon 500 bin araç kullanıyor. Araç başına yaklaşık 30 dakika zaman tasarrufu sağlanan tünelden yıllık bazda zamandan 75 bin saat tasarruf elde edilmiş oluyor.

Aylık ortalama 120 bin aracın geçtiği tünelden yaklaşık 50 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanırken, egzoz dumanıyla çevreye verilen zarar oranı da büyük ölçüde düşüyor.

"Lojistik çok önemli bir kalem tutmaya başladı"

Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, tünelin hem kamyoncular hem de bölge açısından önemli katkıları olduğunu söyledi.

Tünelin lojistik açısından önemine işaret eden Sarıahmetoğlu, "Sanayici ve yatırımcılarımız bu bölgelere yatırım yaparken önce ulaşıma bakıyorlar. Bu bölgede üretim yaptığımızda pazara nasıl kolay indiririz, diye bakıyorlar. Lojistik çok önemli bir kalem tutmaya başladı." dedi.

"Tünel olmasa şu anda Kastamonu, Sinop, İnebolu liman bölgesi kilitlenmişti"

Ilgaz Dağı'nda kamyoncuların çok zorlandığını belirten Sarıahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce bu aylarda bizim Ilgaz Dağı'nı aşmamız çok meşakkatli oluyordu. O dönemlerde 10 tekerlekli ve kırk ayak dediğimiz kamyonlarla ancak aşabiliyorduk. Tırlarla aşmak mümkün değildi. Artık kamyonlar büyük oranda kalktı, tırlar devreye alındı. Tünel olmasa şu anda Kastamonu, Sinop, İnebolu liman bölgesi kilitlenmişti. İnebolu limanına ham madde geliyor. Bölgeye buradan sevk ediliyor. Kamyoncular olarak eskiden 4 saatte aştığımız Ilgaz Dağı'nı, tünelin açılmasıyla birlikte şu anda 10 dakikada geçebiliyoruz. Daha önceden eğitim ve araştırma hastanemiz yokken büyük hastanelere sevklerde büyük sıkıntı yaşıyorduk. Tünel bu anlamda da önemli katkı sağladı."