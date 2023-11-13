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Ekonomi
AA 13.11.2023 11:03

İkinci el otomotiv pazarında fiyatlar düşüyor

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında ekimde 134 bin 259 adet satış olurken, ekimde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,54 geriledi. İkinci el çevrim içi oto satışlarında en fazla pay dizel motorlu otomobillerin oldu.

İkinci el otomotiv pazarında fiyatlar düşüyor

Eylül ayına göre 10 bin 9, geçen senenin ekim ayına göre 29 bin 492 adet daha fazla kurumsal ilan yayınlandı. Ekimde yayınlanan 388 bin 283 adet kurumsal ilanın yüzde 35'i olan 134 bin 259 adedin satıldığı gözlendi.

Bu kapsamda satışlarda, eylül ayına göre yüzde 5, geçen senenin ekim ayına göre yüzde 7 düşüş gerçekleşti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise geçen sene aynı döneme göre satış adetlerinde yüzde 10 artış kaydedildi.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 32 markanın 253 modeline ait 139 bin 335 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ekimde bu pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,54 düştü. Geçen ay da araç fiyatları aylık bazda yüzde 2,59 gerilemişti.

520 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay en yüksek pay 82 bin 412 adetlik satışla dizel otomobillerin oldu.

Dizel otomobilleri, 47 bin 6 satışla benzinli ve 3 bin 413 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 908, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 520 oldu. Ekim 2022'de 376 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Geçen ay satılan binek araçların yüzde 40'ını C segmenti araçlar oluşturdu. Ekim 2022'ye göre S ve SUV segment araçların satışlarının toplam binek araç satışı içindeki payı arttı. Ekim ayında eylüle göre ise D SUV, S ve C SUV segmentlerinin satış payında artış oldu.

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